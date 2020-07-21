56750 إصابة بكورونا في الولايات المتحدة خلال يوم واحد

أعلنت جامعة جونز هوبكنز تسجيل 56 ألفًا و750 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم تسجيل 372 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة /سي إن إن/ الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بلغت حتى الآن 3 ملايين و830 ألفًا و10 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء انتشار

الفيروس إلى أكثر من 140 ألفًا و900 حالة.

سجلت فلوريدا ما يزيد على 12000 حالة إصابة جديدة بكورونا ، يوم الأحد الماضي، وهو اليوم الخامس على التوالي الذي تعلن فيه الولاية الأمريكية ما يزيد على 10000 إصابة جديدة.

وسجلت فلوريدا 89 حالة وفاة جديدة اليوم، لتتجاوز حصيلة الوفيات

بالولاية 500 حالة، أو زيادة بنسبة 78%، خلال الأسبوعين الماضيين مقارنة بالأسبوعين السابقين لهما، وفقًا لتحليل رويترز.

وفي وقت سابق أغلقت الولاية الحانات وبعض الشواطئ، لكن حاكمها رفض فرض الكمامات في الأماكن العامة، أو إعادة فرض العزل العام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.