230 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في طوكيو

سجلت العاصمة اليابانية "طوكيو"، اليوم الثلاثاء، 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم سُجل هذا الأسبوع.

وقالت حاكمة العاصمة يوريكو كويكي - حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني - إن الأرقام الدقيقة لا تزال قيد الفحص، ولكن من المتوقع أن تتجاوز 200 وتصل إلى

حوالي 230.وفي يوم الجمعة الماضية، سجلت طوكيو رقماً قياسيًا لحالات الإصابة اليومية بكورونا بلغ 293 حالة، وفي يوم السبت سجلت العاصمة 290 حالة جديدة، بينما بلغت حالات يومي الأحد والاثنين 188 و168 على التوالي، وقد يكون الفرق في الأرقام مرتبطًا بالإجازات اليومية لحساب الخدمات وجمع البيانات يومي السبت والأحد.ونظراً لارتفاع الحالات، قررت السلطات اليابانية استبعاد طوكيو بالفعل من برنامج دعم السياحة الداخلية "جو تو ترافيل" بسبب الزيادة القياسية في حالات كورونا مقارنة بالمناطق الأخرى، وذلك لمنع انتشار العدوى في جميع أنحاء البلاد.وسجلت اليابان حتى الآن أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا وحوالي ألف حالة وفاة مرتبطة بها، وفي الوقت نفسه، تعافى ما يقرب من 20 ألف شخص بالكامل في جميع أنحاء البلاد.