رئيس وزراء العراق يغادر بغداد متجها إلى إيران

غادر مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق، اليوم الثلاثاء، العاصمة بغداد متوجها إلى إيران، في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وتتضمن الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعزيزها، ومناقشة المسائل المتعلقة بالتعاون وآليات تطويره في عدد من المجالات،

فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع ذات الاهتمام المشترك، على الساحتين الإقليمية والدولية.

وسيلتقي رئيس مجلس الوزراء، خلال الزيارة، عددا من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، قد أوضح أن زيارته المقررة

للسعودية، تعكس ما لها من ثقل عالمي وإقليمي كبير، متوقعًا حدوث نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين.

وأضاف الكاظمي، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أدرك مبكراً أن المنطقة بحاجة ماسة للسلام ومشروع للتنمية، فأطلق رؤيته المستقبلية للسعودية، مشيرًا إلى أنه بناًء على ذلك نسعى لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون والتضامن والتكامل.