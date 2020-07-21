تسجيل 1013 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة في باكستان

سجلت السلطات الصحية في باكستان 1013 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس بالبلاد إلى 266 ألفًا و96 حالة.
ذكرت صحيفة دون الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى
وشهدت البورصة الباكستانية ارتفاعًا حيث أغلق مؤشربورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات يوم الإثنين 20 يوليو، على ارتفاع بنسبة 0.86%، أي ما يعادل 319 نقطة، وأقفل عند مستوى 37650 نقطة.
وبلغ حجم الأسهم المتداولة 328.098.205 سهماً، وتم التداول على أسهم 379 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 233 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 122 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.
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