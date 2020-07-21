كوريا الجنوبية.. تسرب مادة كيميائية سامة من مصنع وإصابة 7 أشخاص

أفاد مسؤولون في كوريا الجنوبية تسرب مادة كيميائية سامة تُسمى "ثلاثي كلورو سيلان"، اليوم الثلاثاء، من مصنع في مدينة جومي الكورية الجنوبية، وأدى ذلك لإصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ووقع الحادث فجرا في مصنع تابع لشركة "كي إي سي"، المصنعة لأشباه الموصلات، بالمدينة الواقعة على بعد 260 كيلومترا جنوب شرق سيئول.

وتستخدم مادة "ثلاثي كلورو سيلان" في تصنيع أشباه الموصلات، وهو سائل عديم

اللون تشبه رائحته كلوريد الهيدروجين ويمكن أن يسبب صعوبة في التنفس وصداع ودوار عند استنشاقه.

وفي حالة استنشاق هذه المادة لفترة طويلة، قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وعند تناولها تؤدي للقيء وانخفاض ضغط الدم.

وأخطر مسؤولو مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية المواطنين بالحادث عبر الرسائل النصية بعيد فجر اليوم، الأمر الذي أثار انتقادات بسبب تأخر استجابة المسؤولين.

وتوجه رجال الإطفاء ومسؤولو البلدية إلى موقع الحادث لمنع حدوث مزيد من التسريب وتم التحكم في الموقف.

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ويُجرى حاليا تحقيق لمعرفة نطاق التسريب وسببه.

وأفاد مسؤول من المدينة بأنه "بدون معرفة ملابسات الحادث كان من الممكن أن يؤدي الإخلاء الضخم إلى وقوع حوادث، لذا أوصينا المواطنين بإغلاق النوافذ والبقاء في الداخل في الوقت الحالي".

وذكرت الشرطة أنها تخطط لاستجواب مسؤولي المصنع بمجرد التحكم في الوضع.

وشهدت مدينة غومي سلسلة من الحوادث الكيميائية في الأعوام الأخيرة بسبب تكدس المصانع بالمدينة.

وفي عام 2012، تسبب تسرب في حمض "الهيدروفلوريك" من مصنع في مقتل 5 أشخاص وإصابة 300 آخرين.