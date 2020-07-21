كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر مراقبون يكشفون سبب زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مراقبون، اليوم الثلاثاء، عن السبب وراء زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى قطر.

وقال المراقبون، ربما تحاول استخدام مرتزقة من جنسيات أخرى في ليبيا، وأن زيارة وزير أردوغان ترتبط بهذه المسألة، لأن الدوحة طالما كانت قاعدة لتدريب الصوماليين، ونقطة انطلاق لتوزيع هؤلاء المسلحين عبر مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

ونقلت تركيا، آلاف المرتزقة السوريين إلى طرابلس، مع إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التدخل العسكري في ليبيا لدعم مليشيات السراج، في معاركها ضد الجيش الوطني.

وفي أغسطس الماضي، كشف تقرير أن عددا من ضباط الاستخبارات الصومالية كانوا يتلقون تدريبات في الدوحة، فيما اعتبره البعض تدخلا قطريا في الأجهزة الأمنية لدول القرن الأفريقي لاستغلالها في مناطق النفوذ القطرية، والتأثير في مناطق مختلفة بأفريقيا والشرق الأوسط.

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وكان مصدر ليبي، ذكر لموقع "ليبيا ريفيو"، أن تركيا تدرس الآن خيارات أخرى، ربما تشمل إرسال عدد من الضباط الصوماليين لدعم حكومة السراج.

ولفت الموقع إلى أن الحديث عن مقاربة تركية جديدة فيما يتعلق بمرتزقتها في ليبيا، لا يعتمد بالكامل على تقرير البنتاجون، ولكنه يأتي أيضًا بعد بضعة أيام من الاشتباكات العنيفة في المنطقة التي نفذها المرتزقة السوريون.

وعبر دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بالسلاح والمرتزقة، تتعمد تركيا التصعيد في ليبيا بالرغم من الدعوات والمبادرات الدولية الداعية لحل الأزمة.

وتحاول تركيا الوصول إلى منابع النفط والغاز الليبي لنهب ثروات البلاد، كما فعلت شمالي سوريا بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي.