كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 21 يوليو 2020 10:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر المكسيك تسجل 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم 301 وفاة و5172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، عن ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 39485 والإصابات إلى 349396.

وأشارت أرقام وزرة الصحة المكسيكية، اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع يوم الجمعة حيث سجلت المكسيك 736 وفاة و7252 إصابة جديدة.

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وقد أكدت السلطات في المكسيك سابقا أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

وكانت السلطات المكسيكية، رفعت تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات. وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

وكان هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، قد صرح بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.