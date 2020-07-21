كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة كنتاكي KFC تعلن عن تجربة لإنشاء قطع دجاج في المختبر كجزء من مفهوم “مطعم المستقبل”

أعلنت شركة KFC عن إنشاء أول قطع دجاج منتجة في المختبر، كجزء من مفهوم “مطعم المستقبل”. ستعمل سلسلة مطاعم الدجاج مع الشركة الروسية 3D Bioprinting Solutions لتطوير تقنية الطباعة الحيوية التي “ستطبع” لحم الدجاج باستخدام خلايا الدجاج والمواد النباتية.

تخطط KFC لتزويد شركة الطباعة الحيوية بمكونات مثل الخبز والتوابل “لتحقيق طعم KFC المميز” وستسعى إلى تحقيق طعم وملمس الدجاج الحقيقي.

تجدر الإشارة إلى أن عملية الطباعة الحيوية التي تصفها KFC تستخدم المواد الحيوانية، لذلك فإن أي قطع دجاج تنتجها لن تكون نباتية. وتجدر الإشارة إلى أن KFC تقدم خيارًا نباتيًا في بعض مطاعمها؛ في العام الماضي، حيث أصبحت أول سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الولايات المتحدة تقوم باختبار منتج الدجاج النباتي من Beyond Meat، والذي تخطط لنشره في المزيد من مواقعها هذا الصيف.

نقلاً عن دراسة قطع الدجاج المطبوعة بيولوجيًا، فإنها ستكون أكثر إنتاجية للبيئة من لحم الدجاج القياسي، نقلاً عن KFC وعن (ولكن لا ترتبط) دراسة أجرتها مجلة العلوم والتكنولوجيا البيئية الأمريكية تقول أنها تظهر فوائد زراعة اللحوم من الخلايا، بما في ذلك تخفيضات غازات الدفيئة الانبعاثات واستهلاك الطاقة مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.

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وقال يوسف خسواني، أحد مؤسسي شركة D Bioprinting Solutions3، في بيان أعلن فيه عن شراكة KFC: “تقنيات الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد، التي تم الاعتراف بها على نطاق واسع في الطب، تكتسب في الوقت الحاضر شعبية في إنتاج الأطعمة مثل اللحوم”. “في المستقبل، سيسمح لنا التطور السريع لهذه التقنيات بجعل منتجات اللحوم المطبوعة ثلاثية الأبعاد أكثر سهولة، ونأمل أن تساعد التكنولوجيا التي تم إنشاؤها نتيجة لتعاوننا مع KFC على تسريع إطلاق منتجات اللحوم القائمة على الخلايا في السوق.”

تعد الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد عملية بطيئة وشاقة على الرغم من وجود بعض التطورات الواعدة نحو استخدامه في الطب. لاحظ باحثون في جامعة كاليفورنيا في بيركلي يعملون على عملية طباعة الأعضاء البشرية للزراعة في العام الماضي أن المواد البيولوجية تميل إلى التدهور قبل اكتمال العملية. ودعت طريقتهم إلى تجميد المادة البيولوجية أثناء طباعتها. يعتقد الخبراء أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل أن تتمكن الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد من إنشاء أعضاء فعالة لمرضى الزرع.

تقول KFC أن قطع الدجاج خاصتها والمطبوعة بيولوجياً ستكون متاحة للاختبار النهائي في موسكو هذا الخريف. ولم يفصح الإعلان عن كيفية اختلاف العملية التي تختبرها في روسيا عن جهود الطباعة الحيوية ثلاثية الأبعاد الأخرى، لكنه قال “لا توجد طرق أخرى متاحة في السوق يمكن أن تسمح بإنشاء مثل هذه المنتجات المعقدة من الخلايا الحيوانية”. لا توجد كلمة حول متى أو إذا كانت القطع المطبوعة قد تكون متاحة لعملاء KFC لأخذ عينات منها.