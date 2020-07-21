تداعيات كورونا: إنهاء إضراب الممرضات والإبقاء على تعقب الشاباك للمصابين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت نقابة الممرضين والممرضات في البلاد عن إنهاء الإضراب الذي تم الشروع به، أمس الإثنين، نظرا لسوء الظروف التشغيلية، خصوصا في فترة كورونا، فيما صادق الكنيست على الإجراءات التي تسمح لجهاز الأمن العام "الشاباك" استمرار التعقب للمصابين بفيروس كورونا، على أن تبقى صلاحيات التعقب سارية حتى نهاية العام الجاري.

وأنضم إلى إضراب الممرضات والممرضين الأطباء في مرحلة الاختصاص، حيث توقفوا عن العمل لمدة ساعتين في جميع المستشفيات في البلاد.

وخلال الإضراب لم تعمل طواقم التمريض في كل العيادات والمستشفيات، فيما عملت غرف العمليات بمنظومة عمل أيام السبت، ما يعني إلغاء العمليّات غير الضرورية المقررة في ساعات الظهيرة.

وأتى إنهاء الإضراب المفتوح الذي كان من المفروض أن يدخل، اليوم الثلاثاء، يومه الثاني، بعد جلسات ومفاوضات جمعت وفود النقابة والمديرة العامة لوزارة المالية وممثلين عن قسم الميزانيات في الوزارة، وهي المفاوضات التي مهدت للقاء نهائي جمع وزير المالية يسرائيل كاتس، ورئيسة نقابة الممرضات إيلانى كوهين، حيث تم التوصل إلى اتفاق بموجبه تم إنهاء الإضراب.

وتنص التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزيرة المالية ورئيسة نقابة الممرضات على إضافة 2000 وظيفة جديدة ومؤقتة للممرضات، وتشكيل طاقم مشترك يقدم التوصيات والاستنتاجات بشأن مطالب نقابة الممرضات، على أن تقدم التوصيات حتى تاريخ 25 آب/أغسطس المقبل، وعقبها سيتم اتخاذ قرارا بما يتعلق بالوظائف الثابتة والجديدة لقطاع التمريض وأيضا آليات وموعد تنفيذ ذلك.

وتم الاتفاق على إدراج ملف الممرضين والممرضات على أجندة مناقشات ميزانية الدولة بين وزارة المالية ووزارة الصحة، كما تم التوصل لتفاهمات تقضي بتنظيم المجموعات لحماية الممرضات في الأقسام المطلوبة، على أن يكون ذلك بمسؤولية المفوض عن الأجور في وزارة المالية.

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كما تم الاتفاق على ترتيب حوافز للممرضات في المستشفيات جنوبي البلاد، وأيضا تخصيص ميزانيات لتشغيل 100 حارس أمن في المستشفيات والعيادات، مع ضمان آليات لتحقيق الملاكات والتوظيفات وفقا للأهداف في المستشفيات.

وفي سياق أزمة كورونا ومع استمرار تفشي الفيروس، صادق الكنيست، مساء الإثنين، على الإجراء الذي يسمح لجهاز الشاباك باستمرار تتبع الهواتف الخليوية لمصابي كورونا على أن يستمر ذلك حتى نهاية العام الجاري.

ويتعقب جهاز الشاباك عبر الهواتف بيانات ومواقع تواجد الأشخاص ممن محتمل إصابتهم بالفيروس لمدة 14 يوما قبل تشخيص إصابتهم. وتستخدم هذه البيانات للتعرف على الأشخاص المحتمل أن يكونوا خالطوا المصابين، بغية مطالبتهم بالدخول للحجر الصحي والخضوع لفحوصات اكتشاف كورونا.

وعلى الرغم من مصادقة الكنيست، إلا أن القانون يلزم الحكومة بتجديد طلب التعقب لمصابي كورونا كل ثلاثة أسابيع وألا يستخدم إجراء التعقب إلا في الأيام التي تزيد فيها حالات الإصابة عن 200 حالة في اليوم.

ويجيز القانون لمن صدرت لهم أوامر بالبقاء في الحجر الصحي الاستئناف ضد القرار إذا اعتقدوا أن البيانات لم تكن دقيقة، وأصدر الكنيست أيضا تعليمات لوزارة الصحة بنشر تطبيق محدث خاص بالهواتف الخليوية يمكن المواطنين تحميله للمساعدة في تتبع الإصابات والعدوى.