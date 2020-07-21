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فحص فيروس كورونا لجميع الطلاب والمعلمين قبل العام الدراسى الجديد بالإمارات

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص فيروس لجميع الطلاب والمعلمين قبل العام الدراسى الجديد بالإمارات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 21 يوليه 2020

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات، خطة عامة لإعادة فتح المؤسسات التعليمية «مدارس وجامعات» على مستوى الدولة العام الدراسي المقبل 2020 ـ 2021، حيث استندت تلك الخطة إلى 5 محاور رئيسية.

 

ووفقاً للخطة  تمثلت تلك المحاور في عمليات فحص الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية والخاصة، ومختلف مؤسسات التعليم العالي من كوفيد-19.

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كما تمثلت في تحديد إرشادات العودة للطلبة والكوادر التعليمية، وإجراءات التعامل في حال اكتشاف حالات كوفيد-19 في أي مؤسسة تعليمية، إضافة إلى إجراءات التعامل مع الطلبة المبتعثين، وملخص دليل الإجراءات الوقائية للمؤسسات التعليمية.

 

وأقرت الوزارة 4 شروط وضوابط عامة لخطة العودة للمدارس والجامعات، جاء في مقدمتهم الالتزام بالخضوع لفحص كوفيد-19 قبل العودة للمنشآت التعليمية، إضافة إلى دورية الفحص المستقبلي وفقاً للبروتوكولات والإجراءات التي تحددها المنشأة التعليمية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئات الصحية المحلية.

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