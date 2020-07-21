الرئيس المصري يشيد بـ"مسبار الأمل": خطوة سباقة وتاريخية للإمارات

الثلاثاء 21 يوليه 2020

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،الثلاثاء، أن نجاح عملية إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي يجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والإبتكار.



وقال السيسي في تغريدة له: "تابعت بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" إلى الفضاء وهي خطوة وأن كانت سباقة وتاريخية لدولة الإمارات الشقيقة لدخول مجال اكتشافات الفضاء الخارجي، فهي تجسد الأمل المنشود في استرجاع أمجاد واكتشافات الأمة العربية والإسلامية في مجالات العلوم والفنون والابتكار".

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وكانت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب أكدت أن مشروع "مسبار الأمل" يعد إنجازاً علمياً كبيراً ونقطة تحول تاريخية في إنجازات الإمارات والعالمين العربي والإسلامي.

ودخلت الإمارات التاريخ بإنجاز فضائي غير مسبوق على مستوى الوطن العربي، حققته فجر الإثنين مع الإطلاق الناجح لـ"مسبار الأمل"، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وذلك من مركز تانيغاشيما للفضاء في اليابان، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.