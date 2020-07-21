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الصين تحظر دخول المسافرين المصابين بكورونا

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قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى الصين جوا أن يقدموا فحصا يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة.

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.

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