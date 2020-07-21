شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحظر دخول المسافرين المصابين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة الطيران المدني الصينية اليوم الثلاثاء إنه يجب على المسافرين إلى الصين جوا أن يقدموا فحصا يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة.

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن فحوص الحمض النووي يجب أن تجرى خلال خمسة أيام قبل السفر.