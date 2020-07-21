شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا إلى 130 ألفا في الأرجنتين والان نبدء بالتفاصيل

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين إلى 130 ألفًا و774 حالة، عقب تسجيل 3 آلاف و937 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الأرجنتينية.

وكانت تجاوزت الأرجنتين 100 ألف إصابة بفيروس كورونا، فى ظل جهود لاحتواء معدل الانتشار المتزايد للوباء رغم فرض حجر صحى صارم فى العاصمة بوينس أيرس والمناطق المحيطة بها.