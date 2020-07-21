سيارة 'كوفيد-19' تثير التساؤلات

وأثارت السيارة التساؤلات فيما إذا كانت تحمل هذه اللوحة قبل جائحة كورونا أم بعدها.

وكانت السيارة مركونة في مرآب مطار أديلايد لعدة أشهر، وفقا للعامل ستيفن سبري، الذي أرسل صورة للسيارة ولوحة ترخيصها إلى راديو أي بي سي أديلايد، وفق ما نقل الموقع.



وأضاف سبري أن موظفي المطار كانوا متأكدين من أن السيارة كانت في موقف السيارات منذ مارس الماضي، ولكن من المحتمل أن تكون هناك منذ فبراير أو ربما قبل ذلك.

ولم يتم بدء تداول اسم كوفيد 19 لوصف فيروس كورونا المستجد إلا في منتصف فبراير، أي قبل شهر من اعتماد الاسم بشكل رسمي من قبل منظمة الصحة العالمية في مارس.

وقال الموقع إن لقطات الكاميرا أظهرت السيارة في شوراع المدينة.

ومنذ ظهور الفيروس في الصين لأول مرة، ظهرت لوحات ترقيم للسيارات تحمل أسماء منها "ووهان"، و "فيروس"، في جميع أنحاء أستراليا.

