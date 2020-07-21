البصرة لاتزال في نصف درجة الغليان.. حالة الطقس بالعراق لغاية السبت المقبل

اعلنت هيئة الانواء الجوية، الثلاثاء، عن حالة الطقس بالعراق لغاية السبت المقبل، فيما اشارت الى ان درجة حرارة محافظة البصرة ليوم غد ستكون 50 مئوية. حالة الطقس مع درجات الحرارة لليوم الثلاثاء جدول بدرجات الحرارة ليوم غد الاربعاء Advertisements حالة الطقس ليومي غد الاربعاء وبعد غد الخميس حالة الطقس ليومي الجمعة والسبت المقبلين

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