بالصور.. تعفير في الشعلة

اعلنت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن قيام ملاكاتها بحملة تعفير وتعقيم في الشعلة شمالي بغداد، استمرت ليلتين متتاليتين. وذكرت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان الحملة "تضمنت تعفير محيط مستشفى الشهيد الحكيم وسط المدينة بالاضافة الى تعفير شارع الشعلة الرئيسي وشارع الوسطاني وشارع الخطيب وشارع معمل الثلج وعدد اخر من الشوارع والازقة المختلفة ضمن مدينة الشعلة وبواسطة مدافع التعفير المصنعة من قبل ملاكات امانة بغداد لدعم جهود الملاكات الصحية في مواجهة جائحة كورونا وبالتنسيق مع الجهات المختصة". Advertisements

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