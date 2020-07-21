الصحة الفلسطينية: وفاة مسن متأثرًا بكورونا وارتفاع الحصيلة لـ67

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مسن فلسطيني يبلغ من العمر 79 عامًا، اليوم الثلاثاء، وهو من بلدة بيت أمر شمالي الخليل، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، ما يرفع الحصيلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى 67 حالة وفاة.
وفي وقت سابق من مساء أمس قال عضو وحدة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس المحتلة، الدكتور علي الجبريني، في بيان نُشر قبيل انتصاف ليل الإثنين، إن 91 مقدسيًّا، أُصيبوا بالفيروس، يوم الإثنين.
وأكّد الجبريني أن الفيروس، "يواصل الانتشار في مدينة القدس بين صفوف المواطنين العرب"، مشيرا إلى وجود انخفاض ملموس في عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في اليومين الأخيريْن.
وأوضح، في ما يخص انخفاض عدد الفحوصات، أنه من "حوالي 300- 500 فحص يوميا، انخفض عدد الفحوصات إلى حوالي 90 فحصا فقط أمس (الإثنين)".
وذكر الجبريني أنه "بتسجيل الإصابات الجديدة أمس (الإثنين) يرتفع إجمالي الإصابات، إلى 1592 إصابة (في القدس المحتلة) منذ بداية شهر حزيران (يونيو) من بينها 17 إصابة خطيرة وحوالي 150متوسطة".
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