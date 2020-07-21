تشيلسي يقترب من حسم الصفقة الأغلى بعد كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن تشيلسي الإنجليزي بات على أعتاب حسم صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي، ليتضمنها أحد المواهب الألمانية اللامعة في البوندسليغا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن لاعب وسط باير ليفركوزن، كاي هافيرتز، حسم وجهته بالفعل، مديرًا ظهره لكافة الأندية الراغبة في ضمه باستثناء تشيلسي.

وأفادت بأن النادي اللندني توصل لاتفاق بالفعل مع الدولي الألماني، بشأن بنود التعاقد، متضمنة راتبه وكافة التفاصيل المتعلقة بالصفقة.

وكشفت الشبكة عن اقتراب البلوز من إتمام الصفقة مقابل 80 مليون يورو، ومن الممكن أن تتضمن مبالغ أخرى كحوافز إضافية.

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ومن المنتظر سفر بيتر تشيك، المستشار الفني للنادي الإنجليزي، إلى الأراضي الألمانية، للجلوس مع مسؤولي ليفركوزن؛ من أجل إتمام الصفقة نهائيًا.

كما ستتضمن المحادثات تحديد موعد انتقال هافيرتز إلى تشيلسي، نظرًا لاستمرار ليفركوزن في الدوري الأوروبي، المقرر استئنافه في آب/أغسطس المقبل.

وبذلك، نجح تشيلسي في التفوق على كافة عمالقة أوروبا، الذين كانوا يضعون صاحب الـ21 عامًا، ضمن أولوياتهم في سوق الانتقالات، أبرزهم بايرن ميونخ وبرشلونة وريال مدريد.

وحال تمت الصفقة، فإن هافيرتز سيكون الأغلى لتشيلسي هذا الموسم، بعد ضم النادي اللندني حكيم زياش من أياكس وتيمو فيرنر من لايبزيج.