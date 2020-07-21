القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفاد الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، الثلاثاء، بأن ضابطا في صفوفه أصيب بجروح طفيفة بشظايا رصاصة خلال "نشاط روتين" بالقرب من الحدود الإسرائيلية – المصرية. وتلقى الضابط علاجا طبيا ميدانيا، فيما فتح الجيش تحقيقا في الحدث، وما إذا كان الحديث يدور عن محاولة تهريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ضابط إسرائيلي بإطلاق نار من الجانب المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.