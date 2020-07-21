كريستيانو.. أسرع لاعب يسجل 50 هدفا بالكالتشيو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس للفوز على نظيره لاتسيو بهدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة 34 من الدوري الإيطالي.
ونجح رونالدو بثنائيته في الوصول إلى هدفه الـ51 في الكالتشيو، منذ وصوله إلى تورينو في صيف 2018.
ووفقًا لشبكة "بليتشر ريبورت"، فإن رونالدو أصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 50 هدفًا أو أكثر في الدوري الإنجليزي والإيطالي والإسباني.
كما ذكرت شبكة "أوبتا" أن الدون بات أسرع لاعب يبلغ 50 هدفًا في الكالتشيو، منذ موسم 1994-1995، وذلك بعد ظهوره في 61 مباراة.
وبذلك، حطم الدولي البرتغالي الرقم القياسي الذي امتلكه الأوكراني أندريا شيفتشينكو، أسطورة ميلان، الذي تحقق في 68 مباراة.
وتعادل نجم البيانكونيري، مع تشيرو إيموبيلي، مهاجم لاتسيو، في صدارة هدافي الكالتشيو، بعدما سجل الآخر، خلال المباراة، ليتساويا بـ30 هدفًا لكل منهما.
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