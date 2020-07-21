أم الفحم: 86 إصابة نشطة بفيروس كورونا لغاية الآن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُستدلُ من المعطيات الجديدة التي أصدرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الإصابات المؤكدة في مدينة أم الفحم ارتفع إلى 198 إصابة، لغاية صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "عدد المتعافين 112، وعدد الإصابات الفعلية الآن هو 86 حالة، وعدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير 34 إصابة، وعدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأسبوع الأخير 493 فحصا".

يذكر أن عدد مرضى كورونا في البلاد، وفقا لزارة الصحة، بلغ 52,003 بينهم 415 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 264 وصفت حالتهم بأنها خطيرة و80 موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي، و22,154 تماثلوا للشفاء، علما أن عدد المرضى حاليا 29,434.