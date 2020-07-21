انتشال جثة غريق من بحيرة طبرية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص مصرعه غرقا في بحيرة طبرية، فجر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، تم انتشال جثة شخص كان قد دخل إلى مياه بحيرة طبرية، الليلة الماضية، للسباحة بالقرب من منطقة "المارينا".

وأجرت الشرطة البحرية التي استُدعيت إلى المكان، أعمال بحث واسعة عنه في مياه البحيرة بعد مرور ساعات على دخوله وعدم خروجه منها، وبعد إجراء عمليات غوص عثر على جثته وتم انتشالها، وأقرت الطواقم الطبية وفاته غرقا، صباح اليوم.

هذا، ولا تزال هوية الغريق غير معروفة، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادثة الغرق.