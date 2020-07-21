رسالة عاجلة من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية لرئيس الوزراء اليمني

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الثلاثاء 21 يوليه 2020

وجه الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية رسالة عاجلة لرئيس الوزراء اليمني لصرف المستحقات المتاخرة



النص

دولة رئيس مجلس الوزراء

د. معين عبدالملك

المحترم

بعد التحية والتقدير ،،،

في البداية نرحب بسيادتكم في بلدنا الثاني جمهورية مصر العربية ونغتنم الفرصة لتقديم شكرنا لهذا البلد الشقيق قيادةً وشعباً، ونستغل هذه المناسبة لنضع بين أيديكم جملة من المطالب التي تخص الطلاب المبتعثين للدراسة

إشارة الى الموضوع أعلاه ، ونحن في 20 يوليو 2020 أي بعد مرور 7 أشهر و20 يوماً ، و في موعد استحقاق الربع الثالث 2020 في الوقت الذي من المفترض أننا الأن نستعد لاستلام مستحقاته، لك أن تتخيل أننا لم نستلم مستحقات الربع الأول 2020، مع العلم أننا نقترب من مناسبة عيد الأضحى المبارك بعد أن مرت الأعياد والمناسبات ونحن بلا مستحقات وظروف الطلاب العلمية والمعيشية صعبة للغاية.

أكثر من 3 سنوات والمشهد المؤلم يتكرر مصحوباً بمناشدات ووقفات واعتصامات في ظل عدم جدية الحكومة في عمل حل جذري لذلك، يرافقه تزايد معاناة الطلاب وتدهور أوضاعهم العلمية والمعيشية وخصوصاً في هذه المرحلة البالغة التعقيد في ظل تفشي جائحة كورونا ووقوع الطلاب في مصر وكافة دول الابتعاث تحت الحجر الصحي المنزلي .

فبدلاً من تحرك الحكومة لتخصيص مساعدات مالية اضافية للطلاب لمواجهة هذه الجائحة، نجدها للأسف تؤخر المستحقات التي من المفترض صرفها بموعدها المحدد، وقد وصلت معاناتنا أقصى حد لها ، بالإضافة الى ما نقاسيه من مشاكل اضافية وخاصة نحن الطلاب في مصر ونتوجه بها الى دولة رئيس مجلس الوزراء والتي تتمثل فيما يلي :

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1- سرعة صرف المستحقات للأرباع المتأخرة ( الاول والثاني والثالث 2020م)، وصرف مساعدة مالية اضافية لمواجهة الجائحة.

2- سرعة صرف الرسوم الدراسية السنوية للعام الحالي 2019/2020 قبل دخول العام الجامعي الجديد.

3- اعتماد المنحة المالية لطلاب الأزهر الذين حصلوا على مقاعد مجانية والنفقة الخاصة.

4- اعتماد الاستمرارية لموفدي الجامعات والتعليم العالي ، وكذلك التوجيه لوزير الصحة باعتماد قرارات استمرارية لموفدي الصحة من الاطباء المتواجدين ببلد الدراسة ومستمرين بدراستهم اكثر من عام.

5- اعتماد التمديد القانوني التلقائي للطلاب في العام الحالي، وخصوصا عند هذه الظروف حيث أنه قد تسبب تأخر سداد الرسوم للعام الماضي في دخولهم سنة جديدة.

6- صرف قيمة بدل الكتب وبدل الطباعة المقررة وفقاً للقانون.

7- عدم احتساب مدة جائحة كورونا من فترة الابتعاث اعتباراً من بدايتها حتى يتم السيطرة على الوباء واستئناف الدراسة في جميع دول العالم.

8- صرف تذاكر الخريجين ليتسنى لهم العودة الى ارض الوطن.

وبناءً على ما سبق فإننا نطالب ونناشدكم بأشد العبارات، بسرعة التوجيه بتنفيذ كافة المطالب المشروعة وخصوصاً صرف الارباع والرسوم المتأخرة، والتخفيف من معاناتنا وعمل برنامج زمني يضمن صرف كافة المستحقات والرسوم في موعدها المحدد وبصورة تلقائية دون ضياع وقت الطلاب في المناشدات كي يتفرغوا للتحصيل الدراسي والبحث العلمي .

كما نتمنى أن تدركوا أهمية أن يكون مع الطالب مصاريف يواجه بها متطلبات حياته المعيشية والدراسية ، والصعوبات والمعاناة التي يواجهها في حال تأخرها.

وتقبلوا خالص التحايا ،،،

الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية.