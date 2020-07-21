المكسيك: 5172 إصابة جديدة بـكورونا.. و301 وفاة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:42 صباحًا, 21 يوليو 2020 م

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا طوال يوم أمس الإثنين، و301 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.