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قادة دول الاتحاد الأوروبي يقرّون خطة نهوض اقتصادي تاريخية

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توصّل قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 صباح الثلاثاء، في ختام قمّة ماراثونية استمرّت أربعة أيام وأربعة ليال في بروكسل، إلى اتّفاق على خطّة تاريخية للنهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وكتب ميشال في تغريدة على تويتر "اتفاق!"، معلناً انتهاء الخلاف بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة ثانية حول هذه الخطّة البالغة قيمتها 750 مليار يورو.

من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتوصل إلى الاتفاق معلنا في تغريدة أنه "يوم تاريخي لأوروبا".

ولأول مرة في تاريخ التكتل، سيتم تمويل الخطة بواسطة قرض جماعي، تضاف إليها ميزانية طويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي (2021-2027) بقيمة 1074 مليار يورو.

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