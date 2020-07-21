اعلنت قيادة شرطة النجف، الثلاثاء، عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق سائقي 29 عجلة دخلت النجف عبر الطرق النيسمية.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق سائقي ٢٩ عجلة يستقلها ٢١٩ شخص دخلت للمحافظة بصورة مخالفة عبر الطرق النيسمية".

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واضافت ان "هذه العجلات كان يستقلها ٢١٩ شخص دخلت من الجهة الجنوبية للمحافظة عبر منطقة نديبه، مشيرة الى ان "هذه الإجراءات المتخذة جاءت حرصا على السلامة الصحية للمواطنين القادمين وأبناء المحافظة من خطر الاصابة بجائحة كورونا".

واكدت المديرية "سنكون اول المستقبلين لهم حال توفرة الأجواء الصحية الآمنة"، مشددة على "الإلتزام بالضوابط والتعليمات الصادرة عن خلية الازمة".