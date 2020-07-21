القوة الجوية يصدر توضيحاً بشأن حل الهيئة الإدارية

اصدر نادي القوة الجوية الرياضي، توضيحاً بشان حل الهيئة الإدارية للصقور.

وذكر النادي في بيان أن "مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت أخبارا بشأن حل الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي وتشكيل هيئة مؤقتة وعليه نبين لجمهورنا والاعلام وكل المعنيين بان رئيس النادي قائد القوة الجوية السابق الفريق الطيار انور حمد امين قدم استقالته قبل عدة ايام لفسح المجال لقائد القوة الجوية شهاب جاهد لتولي رئاسة النادي".



وأضاف "كما نوضح ان الادارة ستنظر في ذلك وفي حال تمت الموافقة عليها فان الهيئة الادارية ستحل لعدم اكتمال النصاب القانوني كونها ستتكون من اربعة اعضاء فقط الامر الذي يحتم ووفقا للقانون بتشكيل هيئة مؤقتة مع احتفاظ اعضاء ادارة النادي بمزاولة أعمالها لحين اجراءات انتخابات خلال قادم الايام من أجل قيادة النادي العريق لبر الأمان".