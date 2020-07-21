مقتل 3 اشخاص شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، عن مقتل 3 من حزب العمال الكردستاني في غارة جوية شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان لها اطلعت الخليج 365، عليه ان "سلاح الجو نفذ غارة على منطقة الزاب بعد رصد تحركات عناصر من حزب العمال الكردستاني، وأسفرت الغارة عن قتل 3 منهم"، مبينا أن "العمليات متواصلة في المنطقة ضد المنظمة".
وتقوم تركيا منذ أسابيع بعمليات عسكرية شمالي العراق ضد "حزب العمال الكردستاني"، رغم اعتراض الحكومة العراقية وتوجيهها لمذكرات احتجاج إلى حكومة أنقرة.
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