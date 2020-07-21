رايتس ووتش: كردستان تمنع سكان قرى في نينوى من العودة لمنازلهم

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، حكومة إقليم كردستان باستمرار منع نحو 1200 أسرة عربية من العودة إلى منازلها في 5 قرى شمالي البلاد.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن "حكومة الإقليم تمنع سكان 5 قرى من العودة إلى منازلهم بعد أكثر من 6 سنوات من استعادة المنطقة من تنظيم داعش"، مبينة انها "سمحت للسكان الأكراد بالعودة إلى منازلهم في القرى المجاورة في ناحية ربيعة بمحافظة نينوى".
ونقل التقرير عن الباحثة الأولى في قسم الأزمات والنزاعات في "هيومن رايتس ووتش"، بلقيس والي، قولها إن "السلطات الكردية تمنع الآلاف من سكان القرى العرب من العودة إلى منازلهم دون أي سبب قانوني".
وأضافت أن "سماح حكومة الإقليم لسكان القرى المجاورة من الأكراد بالعودة، توحي بأن العرب ممنوعون من العودة كعقاب".
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