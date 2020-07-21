النفط بشأن المولدات الاهلية: 25 لترا لكل كي في.. واليات لمنحها الوقود مجانا

اكدت وزارة النفط، الثلاثاء، استمرار تجهيز اصحاب المولدات الاهلية ببغداد والمحافظات بـ 25 لترا من مادة الكاز لكل (كي في) وبالسعر الرسمي، فيما شرعت بوضع آليات تنفيذ توجيه رئيس الوزراء بمنحهم الكميات المقررة مجانا.
وقال مصدر في الوزارة في تصريح لوسائل اعلامية حكومية: ان "شركة توزيع المنتجات النفطية مستمرة بتجهيز اصحاب المولدات ببغداد والمحافظات بالكاز وبواقع 25 لترا لكل (كي في) وبالسعر الرسمي، مقابل 10 الى 15 لترا سابقا"، مبينا ان "الكمية الحالية تسد حاجتهم لتعويض المواطنين عن الكهرباء الوطنية".
واضاف انه "لا يوجد مبرر لزيادة سعر الامبير من قبلهم"، مشيرا الى انه "تم وضع آليات جديدة لتنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي القاضي بمنح اصحاب المولدات حصصهم من الكاز مجانا، لاسيما ان عدد المولدات المسجلة ببغداد يتجاوز ستة الاف، وتجهز شهريا بأكثر من 42 مليون لتر منها".
واكد المصدر انه "تم تمديد ساعات عمل محطات التعبئة الحكومية الى الثامنة مساء، والاهلية على مدار الساعة ببغداد، بالتزامن مع تقليص ساعات الحظر".
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