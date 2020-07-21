مصادر لـ"الخليج 365": قرار وشيك بإقالة وزير الداخلية السوداني

علمت ”الخليج 365”، من مصادرها بمجلس الوزراء السوداني عن صدور قرار وشيك بإقالة وزير الداخلية الفريق أول الطريفي إدريس دفع الله عقب توصية ثانية بالإقالة دفع بها المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي.

وقالت ذات المصادر، لـ"الخليج 365"، إن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك سيصدر قرارا بإقالة وزيرالداخلية من منصبه عقب توصية ثانية بالإقالة دفع بها المكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي والذي يجري مشاورات لاختيار بديل للطريفي.

Advertisements

وكان رئيس الوزراء، قبل استقالة 7 من وزراء حكومته أبرزهم المالية،الخارجية، والطاقة والتعدين، فيما أقال وزير الصحة الدكتور أكرم علي التوم، بعد رفضه تقديم استقالته.

ويتكون مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور، ويعينهم رئيس مجلس الوزراء من قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكون العسكري بمجلس السيادة.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي، على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.