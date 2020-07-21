انت الان تتابع إيران تسجل 217 حالة وفاة و 2414 إصابة جديدة بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 14 ألفا و 405 حالات، بعد تسجيل 217 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري اليوم بأن إجمالي عدد الإصابات تجاوز 276 ألفا، بعد تسجيل 2414 حالة إصابة جديدة.
ولفتت إلى أن 3583 من المصابين في وضع صحي حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز 240 ألفا.
وبعد انخفاض أولي في أعداد الإصابات في منتصف أيار/مايو، خففت إيران من التدابير التي كانت فرضتها لمنع انتشار فيروس كورونا وأعادت فتح الاقتصاد مرة أخرى، وهو ما يرى الخبراء أنه أدى إلى زيادة كبيرة في الإصابات لاحقا.
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