لقاء وزير الدفاع التركي لوزير داخلية الوفاق بعد عودته من قطر تكشف المخطط الخبيث

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عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الاثنين اجتماعاً ثلاثياً مع وزيري داخلية مالطا بويرون كاميلاري، وحكومة الوفاق الغير شرعية فتحي باشآغا، وذلك في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة. ووفقا لوكالة الأنباء التركية الرسمية، سبق الاجتماع الثلاثي لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة. ويُذكر أن وزير الدفاع التركي عاد أمس من زيارة خاطفة أداها إلى قطر، قالت تقارير إنها خُصصت للنظر في دعم تركيا لحكومة الوفاق والميليشيات الموالية لها ضد الجيش الوطني الليبي. وكشف مراقبون ان هذه الزيارة تؤكد على خيانة تركيا وقطر للشعب الليبي بمعاونة حكومة الوفاق.