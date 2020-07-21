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طلب إحاطة بشأن غياب مناطق آمنة لعبور المشاة فى الطرق السريعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة مى البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجها لكل من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ووزير النقل الفريق كامل الوزيرى، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عصام الجزار، وذلك بشأن عدم وجود أماكن آمنة لعبور المشاة بالطرق السريعة الجديدة بمنطقة مصر الجديدة وغيرها من المناطق الجديدة. 

وقالت مى البطران إن حجم الإنجاز الذى شهدته مصر فى الآونة الاخيرة يدعو للفخر، وهو ما يستلزم استكمال بناء الشكل الحضارى بما يلبى احتياجات المواطنين من أبناء المنطقة، لا سيما وأن الأمر يمثل خطرا كبيرا على المواطنين ويعرض حياتهم للخطر أثناء عبور الطريق بسبب غياب أماكن العبور الآمنة، وذلك بعدما استطاعت التطورات الأخيرة فى شبكة طرق مصر الجديدة أن تُحدث انفراجة وسيولة مرورية كبيرة مما قد تشكل خطرًا على المشاة، مؤكدًة أن مراعاة وجود أماكن آمنة للمشاة تمثل خطوة استباقية فى إدارة الأزمات يُمكن تحدث مستقبلا، مما يدل على مدى الاهتمام وقدرة الدولة على ادارة ومواكبة الظروف الحالية والمستقبلية.

وتابعت عضو مجلس النواب قائلة: "الدولة أنشأت خلال السنوات الأخيرة شبكة طرق، تهدف لربط كافة المناطق الاقتصادية بعضها البعض، لذا فمن الضرورى الحرص على تنفيذ مشاريع خاصة بالمشاة تضمن حياة كريمة وتحافظ على سلامتهم".

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