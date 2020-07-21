شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تعليم البرلمان: طالبنا وزارتى التعليم بحسم شكل العام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة على مدار الفترة الماضية عكفت على دراسة خطة وزارة التعليم العالى، والتربية والتعليم للعام الدراسى المقبل 2020/2021، فى ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالوزارات المختلفة بضرورة حسم شكل العام الدراسى الجديد خلال فترة غايتها شهر من الآن وإرسالها للجنة البرلمانية للمناقشة بشأنها، حتى تكون هناك فترة زمنية كافية للإعداد والتجهيز بالمدارس المختلفة بالإجراءات اللازمة قبل بداية العام.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أن المبادئ الأساسية للخطة المقبلة أن الدراسة ستكون بنظام الدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالمدارس، قائلا: "وحسب ما استعرضته التربية والتعليم من خطة ما زالت قيد الدرسة فالمراحل الأولى من التعليم من كى جى وان وحتى الصف الثالث الابتدائى، فترى الوزارة أن حضورهم سيكون يوميا مع تقليص عدد الطلبة داخل الفصول، وذلك لاعتماد دراستهم على النظام الإلكترونى، وضرورة التعامل المباشر مع المعلم، بينما سيتم تقليص عدد الأيام بشكل متفاوت لباقى المراحل".

ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن اللجنة أكدت ضرورة وجود كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة وتحقيق إجراءات التباعد لحماية وتأمين الطلبة، خاصة أن طلبة التعليم الفنى أيضا تعتمد دراستهم على الشكل العملى وهو ما يتطلب ضرورة حضورهم، مشيرا إلى أن وصول الفصل لعدد محدود وصغير للطلبة قد تساعد فى التنفيذ مع تحقيق التباعد ووجود أكثر من معلم فى الفصل الواحد للسيطرة على الطلبة.

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وأوضح أن الوزارة أكدت للجنة أنها طالبت كل مدرسة بإعداد تصورها للعام الدراسى الجديد ورؤيتها لآليات حضور الطلبة وكيفية تقليص الأعداد داخل الفصول.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رد على تساؤلات بعض أولياء الأمور حول ارتفاع كثافة الفصل إلى 85 طالبا وطالبة وكيف يكون نظام الدراسة فيها فى ظل تداعيات فيروس كورونا وآلية تحقيق التباعد بين الطلاب العام الدراسى المقبل، قائلا: سنجد الحل المناسب لكل مدرسة.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كشف ملامح وشكل العام الدراسي الجديد والتى تطبق علي المدارس الخاصة والحكومية، موضحا أن هناك مقترحات قيد الدراسة تعتمد على ذهاب طلاب رياض الأطفال حتي الثالث الابتدائي يوميا لأنه لا بد من التواصل المباشر لهذا السن مع المعلم، ومن الصف الرابع حتى السادس الابتدائي يذهب الطلاب إلى المدرسة معظم الأيام ما عدا يوم أو يومين، وبالنسبة للمرحلتين الاعدادية والثانوية يذهب الطلاب يومين فى الأسبوع والباقي يعتمد الطلاب على الدراسة أون لاين، مع إعادة توزيع الطلاب علي الفصول والاستفادة من الفراغات لمنع التكدس مع دراسة تطبيق هذا النظام فيما بعد كورونا.