الجريمة في 24 ساعة| أب يعذب ابنته حتى الموت.. وذبح طالب طب في قضية ثأر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري حوادث عدة شغلت الرأي العام، وجرائم في عدد من المحافظات، لكن أسباب ارتكاب تلك الجرائم كان مختلفًا، ما بين احباط تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشطات، ومداهمة بؤرة لتجارة المخدرات، وحريق مخزن في التوفيقية، وطفل يقتل سائق "توك توك" في الإسكندرية، وذبح طالب طب في قضية ثأر بالمنيا.

ونستعرض أهم تلك الجرائم في التقرير التالي:

- عذباها بالكهرباء حتى الموت.. الأمن يكشف تفاصيل مقتل ربة منزل على يد والدها وشقيقها

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، لغز مقتل ربة منزل، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة والدها وشقيقها بسبب خلافات عائلية، بمنطقة البدرشين بالجيزة.

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- بسبب خصومة ثأرية.. مصرع وإصابة 4 في مشاجرة بالأعيرة النارية بالأقصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مشاجرة بالأسلحة النارية، نتج عنها وفاة وإصابة أربعة أشخاص، وضبط مرتكبي الواقعة بمركز شرطة القرنة بمديرية أمن الأقصر.

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- "حقيبة ملابس".. مصدر أمني ينفي وجود قنبلة بأحد شوارع بمدينة الغردقة

نفى مصدر أمني ما تم تداوله ببعض المواقع الإخبارية بشأن تلقى الأجهزة الأمنية بلاغ بوجود قنبلة بأحد الشوارع بمدينة الغردقة.

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- شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لحريق مخزن بالتوفيقية (فيديو)

عول شاهد عيان سبب حريق مخزن بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة، على مواطن ألقى "عقب سيجارة" في غرفة خشب اشتعلت داخلها النيران وامتدت إلى ظهر عمارة، ومنها إلى بعض المحلات.

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- اللقطات الأولى لإحباط تهريب 23 مليون قرص وعبوة منشطات

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تهريب 23 مليون قرص وعبوة "منشطات – مكملات غذائية" و25 ألف جهاز "قياس حرارة يدوى – شيشة إلكترونية" إلى داخل البلاد، قُدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بـ35 مليون جنيه.

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- بالفيديو.. لحظة مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات في سوهاج

أعدت وزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد كواليس مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات والإيقاع بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الإتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة في سوهاج.

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- ابتلع سيارة.. محافظ الإسكندرية يتفقد موقع الهبوط الأرضي في زيزينيا

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، جولة تفقدية لموقع هبوط أرضي وسقوط سيارة به بشارع محمود الديب مع شارع صالح باشا منطقة زيزينيا نطاق حي شرق، نتيجة لكسر ماسورة مياه شرب وماسورة صرف صحي بالمنطقة، وذلك لمتابعة تداعيات الموقف علي أرض الواقع.

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- لرفضه دفع الإتاوة.. طفل يقتل سائق "توك توك" في الإسكندرية

قتل طفل سائق "توكتوك" بطعنة قاتلة في القلب، بشارع أبو سليمان في منطقة الرمل شرقي الإسكندرية، وذلك لرفضه دفع إتاوة للمتهم.

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- "ساطور ودماء في الشارع".. ذبح طالب طب في قضية ثأر بالمنيا

تمر سوى ساعات على مقتل طالب في منطقة عمارات سنية بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا حتى نجح رجال البحث الجنائي في كشف غموض الحادث.

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- "الداخلية" تكشف تفاصيل اختطاف جواهرجي الدرب الأحمر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة اختطاف صاحب محل مشغولات ذهبية وضبط مرتكبي الواقعة وتحرير المُختطف، بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة.

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- تشميع مطعم كبدة شهير في شارع الهرم

شنت شرطة المرافق تنسيقا مع حي الطالبية حملة مكبرة بنطاق الحي؛ للوقوف على التزام المحال التجارية والمطاعم بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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- "مات الجدع".. مقتل شاب في مشاجرة ببولاق الدكرور

قُتل شاب في مشاجرة بمنطقة بولاق الدكرور، أمس الأحد. انتقام أسرته لم يتأخر، أضرموا النار في منزل الطرف الثاني في ذات الليلة

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