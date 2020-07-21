كورونا: معدل إصابات ووفيات قياسي بالقارة الأميركية واختبار للقاح صيني بالبرازيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت القارة الأميركية ولليوم السادس على التوالي حصيلة إصابات ووفيات جراء فيروس كورونا المستجد لليوم السادس على التوالي، فيما تبدأ، اليوم الثلاثاء، اختبارات بالبرازيل على لقاح صيني للفيروس.

وسجلت الولايات المتحدة، لليوم السابع على التوالي، أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت البيانات أن إجمالي الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى أكثر من 3,82 مليون إصابة، بينها 61,288 إصابة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما تسبّب كوفيد-19 بوفاة 448 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الوباء الفتّاك في هذا البلد إلى 140,922 وفاة.

في البرازيل، أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة وفيات كوفيد-19 تجاوزت 80 ألفا بعد تسجيل البلاد 632 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجماليّة لكوفيد-19 في البرازيل إلى 80,120 وفاة من أصل أكثر من 2,1 مليون إصابة، بينها 20,257 إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب بيانات الوزارة.

وهذه الأرقام لا تبشر بتحول سريع للمنحنى الوبائي في بلد يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة وبات ثاني أكبر بلد تضرّراً بالوباء خلف الولايات المتّحدة.

إلى ذلك، أعلنت السلطات البرازيلية أن الاختبارات على لقاح لفيروس كورونا يطوره مختبر "سينوفاك بيوتيك" الصيني ستبدأ، اليوم الثلاثاء، في مدينة ساو باولو على 900 متطوع من العاملين في المجال الصحي.

وفي المجموع سيتمّ تلقيح تسعة آلاف متطوّع في ستّ ولايات برازيلية، وذلك في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة قبل الموافقة على الفيروس.

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ويجري هذه الاختبارات معهد بوتانتان الحكومي المرموق، الذي سينتج 120 مليون جرعة من هذا اللقاح إذا أثبتت النتائج النهائية فعاليته.

وقال مدير معهد بوتانتان، ديماس كوفاس، خلال مؤتمر صحافي، إن هذه الاختبارات قد تتيح "أن يكون في البرازيل أول لقاح يتم توزيعه على نطاق واسع (...) نحن في غمرة الوباء، ونسجل عددا كبيرا من الإصابات، إنه السيناريو المثالي لاختبار لقاح".

وسيخضع المتطوّعون الذين سيتم تلقيحهم لفحص طبي كل أسبوعين. ومن المتوقع ظهور أولى نتائج الاختبارات في غضون ثلاثة أشهر.

ووصلت حوالي 20 ألف جرعة من اللقاح بالطائرة صباح الإثنين إلى ساو باولو، وسيتم توزيعها على 12 مركزا بحثيا في هذه الولاية، الأكبر من حيث عدد السكان في البرازيل، وخمس ولايات أخرى هي ريو دي جانيرو وميناس جيرايس وريو غراندي دو سول وبارانا والعاصمة برازيليا.

وسجلت الأرجنتين حصيلة وفيات يومية قياسية بفيروس كورونا بلغت 113 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء الفتاك في الدولة الأميركية اللاتينية إلى 2373 شخصا، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتأتي هذه الحصيلة القياسية في الوقت الذي رفعت في الدولة الأميركية الجنوبية بعضا من القيود التي فرضتها للحد تفشي وباء كوفيد-19 ولا سيما في العاصمة وضواحيها حيث تتركز 90% من الإصابات وحيث فرضت السلطات تدابير إغلاق صارمة لمدة أسبوعين.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالوباء في الأرجنتين 130,761 شخصا.

وعلى الرغم من الازدياد المضطرد في أعداد المصابين بالفيروس، إلا أن السلطات مضت قدماً في عملية الرفع التدريجي للقيود المفروضة، وذلك بهدف التخفيف عن السكان الذين أرهقتهم هذه التدابير ولإنعاش الاقتصاد المنهك أصلا بسبب عامين من الركود قبل أن تأتي جائحة كوفيد-19 لتفاقم وضعه.