شعفاط: مقتل كمال أبو محاميد في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب كمال جمعة أبو محاميد في الثلاثينيات من عمره من بيت لحم، عند منتصف الليل، في جريمة إطلاق نار خلال تواجده في ورشة للبناء في مخيم شعفاط بالقدس.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في مخيم شعفاط، ووصل طاقم طبي إلى ورشة للبناء وقدم الإسعافات الأولية لشاب يعاني إصابة حرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته بعد أن فشلت محاولات إنقاذ حياته.

إلى ذلك، وصلت إلى موقع الجريمة قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود وأغلقت موقع الجريمة وشرعت التحقيق في ملابسات الحادث.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن جريمة إطلاق النار وقعت بسبب خلاف مالي، حيث دلت المعلومات الأولية أن شخص مجهول دخل ورشة للبناء في مخيم شعفاط، وقام بإطلاق النار على شخص تواجد هناك وأصابه بجروح حرجة توفي على إثرها، دون أن تعلن الشرطة عن تنفيذ أي اعتقالات.