حالة الطقس: أجواء حارة رغم تراجع موجة الحر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، ولكن مع بقاء الأجواء حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.
وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 5-6 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة خصوصا في المناطق المنخفضة وتنكسر قليلاً في الجبال.
وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح شمالية غربية تتحول مع ساعات الليل المتأخر إلى جنوبية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.
وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة الى حارة جدا بشكل عام نهارا في معظم المناطق.
وتكون الحرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة بحوالي 3 -4 درجات، ومع ساعات الليل تبقى درجات الحرارة مرتفعة نسبيا في المناطق المنخفضة وتتجه للاعتدال في الجبال.
وتكون الأجواء رطبة وخانقة في السواحل والمناطق المحاذية لها. الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، مع هبات نشطة أحيانا.
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