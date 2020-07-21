شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ألاف إصابة جديدة بكورونا و301 وفاة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الاثنين تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485. وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة. (

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