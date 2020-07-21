شكرا لقرائتكم مؤسس أمازون ربح بيوم واحد ما جعل ثروته 189 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بيوم واحد أمس الاثنين، ربح الرجل الأغنى في العالم 13 مليارا من الدولارات، وهي أكبر قفزة ايرادات يحققها فرد واحد في 24 ساعة، وفقا لما ذكره مؤشر Billionaires Index الذي أسسته وكالة "بلومبيرغ" في 2012 لرصد الثروات الشخصية في العالم، وبهذا الربح النادر بحجمه تضخمت ثروة الأميركي Bezos Jeff الرئيس التنفيذي لشركة Amazon الناشطة في التجارة الألكترونية عبر الانترنت، وأصبحت تزيد عن 189 مليار دولار.

كانت القفزة نتيجة ارتفاع سهم الشركة بنسبة 7.9% في البورصات أمس، بسبب تحليلات أشار الخبراء الذين أدلوا بها في اليومين الماضيين الى أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر بنموه مع استمرار "كورونا" المستجد بالانتشار، وهو الحقل الذي تهيمن عليه "أمازون" منذ أسسها بيزوس في 1994 وجعل مقرها في مدينة سياتل بولاية واشنطن في الغرب الأميركي، وفقا لما قرأت "العربية.نت" بسيرتها. أما النمو الذي سجله سعر السهم، فذكرت "بلومبيرغ" أنه الأكبر منذ 2018 حتى الآن

بيزوس، البالغ 56 سنة، هو أغنى أصحاب المليارات في العالم منذ سنوات، وحجم ثروته تضخم من 74 مليارا إلى 189 مليار و300 مليون دولار، برغم دخول الولايات المتحدة في أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير، بسبب "كورونا" المستجد، والذي انخفضت أسهم الشركة بسبه بنسبة 15% في الأسبوعين الأولين من مارس الماضي، بعد بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة، الا أن الحال انقلبت الى ايجابيات للشركة مع ازدياد الشراء عبر الانترنت.

ومع الارتفاع الجديد بسهم الشركة، أصبحت قيمتها السوقية أكثر من تريليون و500 مليار دولار، وهو رقم قياسي مطلق لأي شركة. أما ثروة جيف بيزوس الذي يحتاج الى أقل من 11 مليارا ليصبح مالكا 200 مليار، فهي من امتلاكه 11.1 % من أسهم "أمازون" التي أسسها في كاراج للسيارات، ومن بعدها لم تتوقف عن النمو في الايرادات والأرباح منذ 26 سنة للآن.