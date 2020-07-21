بعد موافقة البرلمان ..ماذا يعني إرسال الجيش المصري خارج الحدود؟

أُطلق مجلس النواب الضوء الأخضر للقوات المسلحة المصرية، وبات إرسال عناصر من الجيش المصري إلى خارج الحدود لتنفيذ مهام قتالية يحظى بغطاء قانوني وشرعي.

وخلال جلسة سرية للبرلمان ، وافق المجلس على هذا القرار، وهي الخطوة التي قد تتخذها مصر في حالة ظهور أي تهديد لأمنها القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وجاء في بيان البرلمان إن الجيش المصري مفوض بالدفاع عن الأمن القومي ضد أعمال الميليشيات والعناصر الإرهابية الأجنبية.

قرار البرلمان أكد أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد "زمان ومكان" الرد على الأخطار والتهديدات.

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وأشار إلى أن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.

وخلال الجلسة، استعرض النواب مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني، الذي انعقد في وقت سابق، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش التهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية.

ومن المعروف ان القيادة المصرية تتبنى دعم الحل السياسي وهو ما تبلور في إعلان القاهرة الداعي لإحلال السلام ووقف إطلاق النار , ولكنها أكدت مرارا أن الاقتراب من الخط الواصل بين سرت والجفرة "خط أحمر".

وموقفٌ جاء استجابة لطلب من مجلس النواب الليبي وممثلي القبائل الليبية لدخول الجيش المصري للأراضي الليبية لحماية سيادة الدولة من الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا.