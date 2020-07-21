شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين: خطة تطوير ماسبيرو تسير بخطى ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن خطة تطوير ماسبيرو تسير بخطى ثابتة وفى اتجاهين متوازيين، مضيفا أن الاتجاه الأول هو خطة تطوير الرسالة والمحتوى الإعلامى والاتجاه الثانى هو خطة تطوير وتحديث البنية التحتية، مؤكدا أن الإعلام المصرى سيظل هو الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها الدولة فى تثقيف وتنوير ورفع درجات الوعى لدى المصريين .

وأضاف طارق سعدة، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإعلام الخاص يلعب دورا وطنيا بارزا فى الفترة الأخيرة، موجها التهنئة للإعلاميين وجيل الرواد الذين كانوا المثل والقدوة والأداء المهنى المتميز عبر العقود الست، وذلك بمناسبة مرور 60 عاما على انطلاق أول بث تليفزيونى مصرى.

وتابع طارق سعدة نقيب الإعلاميين: "نهنئ أيضا الأجيال الحالية على ما بذلوه وقدموه من تثقيف وتنوير للمجتمع المصرى والعربى، ونشد على أيدى الجميع فى ذات الوقت أن يستمر فى تقديم رسالة إعلامية تليق بالمشاهد المصرى والعربى".

وذكر طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن الهيئة الوطنية للإعلام فى الفترة الحالية والقادمة تبذل جهدا وتقدم استراتيجية لتطوير مستوى الرسالة الإعلامية وتبصير المصريين بالإنجازات التى تصل إلى حد المعجزات فى آخر 6 سنوات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أحدث نهضة شاملة فى كافة مجالات الحياة، متابعا: "أثق فى قيادات الهيئة وكل إعلاميا فى أن يكونوا على قدر المسئولية فى تقديم أفضل خدمة إعلامية وتثقيفية وتنويرية وتوعوية للمجتمع المصرى".