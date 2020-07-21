حدث ليلًا| قرار من الحكومة بشأن إجازة 23 يوليو.. وموعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

- بالإجماع في جلسة تاريخية.. النواب: الجيش لديه الرخصة الدستورية للرد على أي تهديد

قال مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، إن الأمة المصرية على مر تاريخها، كانت أمة داعية للسلام، لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها، وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد.

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- لجنة التفاوض حول سد النهضة: إثيوبيا تخزن المياه ولا نجزم بالملء

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو لجنة التفاوض عن سد النهضة، إن إثيوبيا لم تبدأ عملية ملء السد حتي الاَن ولكن هناك تخزين للمياه من خلال أحد الأنفاق السفلية الأمر الذي أثر علي منسوب المياه في السودان وخروج بعض العديد من المحطات من الخدمة، مضيفًا أن سد النهضة يرتفع في منطقة المنتصف 60 مترا، وبه 4 أنفاق لإخراج المياه.

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- رسميًا.. البرلمان يوافق على إرسال قوات من الجيش المصري في مهام قتالية خارج البلاد

دعا الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، اليوم الاثنين، والتي حضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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- البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020 ،وطبقا للدستور فان الموافقة على مد حالة الطوارئ تكون بثلثي عدد أعضاء المجلس.

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- البرلمان يوافق على قانون صندوق مصر السيادي

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة، وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة عن المشروع أن التعديلات التى جاءت بمشروع القانون، وتلك التى أجرتها اللجنة على القانون رقم 177 لسنة 2018، تُسهم فى رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى.

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- البرلمان يوافق نهائيا علي قانون التعاقدات التى تبرمها الدولة

أعلن مجلس النواب، موافقته خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018،

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- طالبت بإقراره.. وزيرة الصحة: تعديلات "المهن الطبية" ضرورية.. والأطباء قدموا أرواحهم بسبب "كورونا"

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة السكان والسكان، موجهة التحية إلى الأطقم الطبية ومشيدةً بالدور الذي تقوم به، إن إصدار مشـروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مهم وضروري.

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- البرلمان يوافق على ضم العاملين بمستشفيات "الأزهر" إلى فئات بدل مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على طلب المداولة المقدم من النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة، بتعديل بعض مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 14 لسنة 2014، بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وزيادة بدل المخاطر، بإضافة العاملين بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات الطلبة بجامعة الأزهر إلى الفئات المستفيدة من بدل مخاطر المهن الطبية وزيادته وفقًا لمشروع القانون.

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- "عقب انتهاء الاستعدادات".. وزير التعليم يحدد موعد إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزراة ستعلن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2020.

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- توجيه من التعليم بشأن مناهج الثانوية العامة في العام الدراسي المقبل

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن أول أسبوعين في الدراسة سيكونان لدراسة ما لم تتم دراسته في نهاية مارس؛حيث إن وزارة التعليم العالي طالبت بذلك تأهيلًا لمن يدخلون كليات الطب والهندسة، وتحديدا لطلاب الثانوية العامة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك تأهيلا للطلاب عما فاتهم منذ وقف الدراسة في نهاية مارس الماضي.

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- بـ486 صوتًا.. البرلمان يوافق على قانون اعتماد إضافي للموازنة وزيادة المهن الطبية

وافق مجلس النواب على التصويت النهائي، نداء بالاسم على مشروعَي قانونَين لتطبيقهما بأثر رجعي؛ وهما مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2019- 2020" والمهن الطبية بإجمالي 486 نائبًا، واعتراض 3 نواب.

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- "ردع الاحتلال".. البرلمان الليبي يكشف لمصراوي أهمية تدخل الجيش المصري المحتمل في ليبيا

رحب المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي عبد الكريم المريمي، بقرار مجلس النواب المصري، الذي اتخذه اليوم خلال جلسة سرية، عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، وحضرها 510 من أعضاء المجلس، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي العربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

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- الأزهر يعلن دعمه القيادة المصرية في الحفاظ على الأمن القومي للبلاد

أكد الأزهر الشريف دعمه للقيادة المصرية في كل ما تتخذه من خطوات للحفاظ على أمن مصر القومي وحماية حدودها، والتصدي لكافة التهديدات الخارجية، مشددا علي ضرورة الوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، وضرورة الاصطفاف والتكاتف يدا واحدة من أجل الوطن وجعل مصلحة الوطن فوق أي مصلحة أو حسابات ضيقة.

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- الكنيسة الأرثوذكسية: نثق في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ على الأمن القومي

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترحيبها بالتفويض الذي أقره البرلمان لجيش مصر الوطني، للقيام بأي عمليات عسكرية خارج حدود مصر، مؤكدة ثقتها في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات للحفاظ علي أمن مصر القومي.

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- السيسي: إطلاق "مسبار الأمل" استرجاع لأمجاد الأمة العربية والإسلامية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تابع بكل فخر وإعزاز إطلاق "مسبار الأمل" الإماراتي إلى الفضاء.

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- التقديم بدأ.. ما الشروط والأوراق المطلوبة للحجز في شقق (جنة- دار مصر - سكن مصر)؟

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية إجراءات حجز 2271 وحدة موزعة على 13 مدينة بـ9 محافظات: وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا)، ضمن مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة، أمس الأحد ويستمر التقديم حتى 20 أغسطس المقبل.

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- وزير الإعلام اليمني: الرئيس السيسي يدعم وحدة اليمن

عقد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اجتماعًا موسعًا مع نظيره اليمني معمر الإرياني، بمقر وزارة الدولة للإعلام لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

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- اعتمدن على الفكر الوهابي.. رسوب 150 طالبة بأزهر الدقهلية بسبب بحث مادة العقيدة

أعلنت كلية التجارة بنات جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، عدم قبول أبحاث مادة العقيدة والأخلاق لـ150 طالبة بالفرقة الأولى، بسبب اعتمادهن على مراجع، مخالفة للمراجع التي وضعها أستاذ المادة.

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- "الصحة" تعلن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في 4 دول

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن حاجتها لشغل وظيفة ملحق طبي في لندن وباريس وواشنطن وبرلين.

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- ارتفاع طفيف.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الاثنين، تسجيل 627 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 50 حالة جديدة.

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- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

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- البرلمان يوافق نهائيًا على قانون المترولوجيا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون "المترولوجيا".

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- "دراسة تطوير صناعة الغزل".. رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال، والزراعة واستصلاح اللأراضي، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات.

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- البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون تنظيم الوضع تحت المراقبة الشرطية

وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة.

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- الإفتاء تدشن هاشتاج "وإن جندنا لهم الغالبون": صفًا واحدًا وراء الدولة لمواجهة التحديات

دشنت دار الإفتاء المصرية، مساء الاثنين، هاشتاج " وإن جندنا لهم الغالبون"، بعد موافقة البرلمان على إرسال قوات من الجيش المصري لمهام قتالية خارج البلاد.

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- البرلمان يوافق على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تم التوقيع عليه في الرياض في 6 يناير 2020.

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- مجلس الوزراء: الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

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- النواب الليبي: قرار البرلمان المصري جاء استجابة لنداء الليبيين ومطلب المجلس

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب في مدينة طبرق الليبية عبدالله بليحق، في تصريح صحفي، نشر على موقع المجلس الرسمي، إن قرار البرلمان المصري، يوم الاثنين، جاء استجابةً لكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمام البرلمان المصري واستجابة لما طالب به مجلس النواب الليبي "الممثل الشرعي المنتخب من الشعب الليبي".

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