بايدن يستشهد بحديث للنبي محمد.. ويدعو المسلمين الأمريكيين لمساعدته في هزيمة ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إنه سينهي حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة في أول يوم لرئاسته للبلاد إذا جرى انتخابه للمنصب.

وأضاف بايدن، في مؤتمر انتخابي افتراضي، الاثنين: "سأنهي حظر (دخول) المسلمين (إلى أمريكا) في اليوم الأول لرئاستي البلاد".



وجاء الحدث بعنوان "قمة مليون صوت مسلم". ونظمته منظمة "Emgage" المعنية بالحقوق السياسية للمسلمين الأمريكيين.

وداعب بايدن مشاعر الناخبين المسلمين من أجل دعمه ضد ترامب، مُستدعيًا حديث النبي محمد: "من رأى منكم مُنكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"- وفق ما نقله موقع "سي ان ان بالعربية".

ودعا بايدن مليون ناخب أمريكي من أصول إسلامية إلى مساعدته في انتزاع هذا "السُم" الموجود في الحكومة الأمريكية، قائلا: "لنجعلها فترة رئاسية واحدة لمنافسه الجمهوري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 3 نوفمبر المقبل، حيث موعد الانتخابات الرئاسية.

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وتعهد بايدن بإشراك قيادات مسلمة في إدارته الرئاسية، ودعم حقوق الإنسان والأقليات المسلمة حول العالم، مثل الروهنغيا والإيغور، إضافة إلى قضايا من يعيشون في سوريا واليمن وغزة، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وأكد بايدن، كلمته التي نشر موقع "The Hill" مقطتفات منها، أنه لن يدعم الأنظمة الديكتاتورية التي تضطهد شعوبها ومعارضيها.

وقال المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية إنه سيعمل مع الكونغرس لإصدار تشريع جديد لمواجهة جرائم الكراهية والإهانة، التي طالت الأمريكيين ذوي الأصول الإسلامية واللاتينية والإفريقية خلال فترة حكم ترامب، مُعتبرًا أن الأخير نشرها بأقواله وسياساته.

وأشار إلى أن هناك كارثة صحية واقتصادية وعرقية تمر بها أمريكا حاليًا، وتزداد تداعياتها شدة على الأمريكيين، مُتعهدًا بالعمل على حلها.​