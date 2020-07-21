شكرا لقرائتكم خبر عن الصين ... 11 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج.
وسجلت الصين ست حالات جديدة بلا أعراض نزولا من 13 قبل يوم. وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.
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