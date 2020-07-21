شكرا لقرائتكم خبر عن حزبان تونسيان يرفضان المشاركة بحكومة مع حركة النهضة والان نبدء بالتفاصيل

رفضت قيادات حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية في تونس، الدخول في ائتلاف حكومي يضم حركة النهضة الإخوانية، بقيادة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي. وأكد أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، أمس الإثنين، أن حزبه لن يشارك في حكومة تضم حركة النهضة.

وطالب حزب التيار الديمقراطي في تونس أمس رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته الى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به.

وقال الحزب، في بيان نشره أمس، إن موقفه يأتي بعد اطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.

ويطالب التيار الديمقراطي، وهو مكون رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.