شكرا لقرائتكم خبر عن حزبان تونسيان يرفضان المشاركة بحكومة مع حركة النهضة والان نبدء بالتفاصيل
وطالب حزب التيار الديمقراطي في تونس أمس رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ بالتنحي من منصبه وتفويض صلاحياته الى أحد الوزراء على خلفية شبهة تضارب المصالح المتعلقة به.
وقال الحزب، في بيان نشره أمس، إن موقفه يأتي بعد اطلاعه على التقارير الأولية للهيئات الرقابية بشأن شبهة تضارب المصالح للفخفاخ.
ويطالب التيار الديمقراطي، وهو مكون رئيسي في الائتلاف الحكومي المستقيل، الفخفاخ بأن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء والتفرغ لمواجهة مصيره مع القضاء.
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