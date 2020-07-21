بومبيو في بريطانيا.. كورونا والصين أبرز المحادثات مع جونسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وزير الخارجية الأمريكي،مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى بريطانيا لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء بوريس جونسون أبرزها جائحة كورونا والاقتصاد العالمي.

وذكرت ،وكالة برس أسوسيشن البريطانية، أنه من المتوقع أن تتصدر القضايا المرتبطة بالصين جدول أعمال المحادثات عندما يلتقي بومبيو مع جونسون أثناء القمة المقررة في داونينج ستريت الثلاثاء.

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يعقد بومبيو بعد ذلك اجتماعا مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وكتب بومبيو على تويتر: "أمر عظيم أن أعود إلى لندن لإعادة التأكيد على العلاقة الخاصة التي نتبادلها مع أقرب حليف لنا".

وأضاف: "أتطلع إلى لقاء بوريس جونسون ودومينيك راب بينما نتعامل مع أكثر القضايا العالمية الملحة في مكافحة كوفيد -19 ومعالجة تحدياتنا الأمنية المشتركة".

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وأعلن وزير المال البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء الماضي، تدابير جديدة لإنعاش الاقتصاد بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني (33 مليار يورو)، من بينها تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات، وإعانات لتجديد المباني ومساعدات لتوظيف الشباب.

وقال سوناك في البرلمان "ندخل في المرحلة الثانية من استجابتنا الاقتصادية" للركود الخطير الناجم عن أزمة تفشي كوفيد-19، مضيفاً أنها ستكون مركزة على العودة إلى العمل ومكافحة بطالة الشباب.

وتقلص الاقتصاد البريطاني بأكبر قدر منذ 1979 في أوائل العام 2020 إذ خفضت الأسر إنفاقها، وفقا لبيانات رسمية تضمنت الأيام القليلة الأولى من إجراءات الإغلاق العام التي فُرضت بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 2.2% مقارنة مع ربع السنة السابق بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.