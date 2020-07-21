شكرا لقرائتكم خبر عن تكرار حوادث الغرق ومعوقات استخدام السيارات الكهربائية على مائدة البرلمان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد 3 لجان نوعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعات لمناقشة عدد من المهام الرقابية والتشريعية التى تقع ضمن جدول أعمالها، حيث تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، التحديات والمعوقات التى تواجه استخدام السيارات الكهربائية، والعمل على انتشار محطات الشحن الخاصة بها.

بينما تفتح لجنة الشئون الدينية والأوقاف، برئاسة النائب أسامة العبد، طلبات الإحاطة المحالة إليها، وهى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشـأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مبني بمنطقة التفتيش بقرية دروان مركز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن، وآخر مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة على الرغم من الموافقة على صرفها استكمالا للمسجد من قبل الوزارة، هذا بجانب طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحكيم مسعود، بشأن ما وصفه بتباطؤ وزارة الأوقاف في تلبية طلبات فرش المساجد، وعدم تكافؤ نسبة المساجد في دائرتي بني سويف من حصتها في الفرش مع الدوائر الأخرى، وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن القيام بفرش بعض المساجد بقرى مركز بنها محافظة القليوبية، ومنها (مسجد قرية كفر الأربعين، وجمجرة الجديدة) وفرش وافتتاح (مسجد سيد حسن الخزرجي بقرية الرملة، ومسجد التقوي بقرية مرصفا التابعة لمركز بنها).

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كما ستناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال آدم، بشأن تجديد فرش المساجد بمركزي الخارجة وباريس المترددين عليها من المصلين منذ أكثر من 5 سنوات سابقة، ومن النائب محمد سعد تمراز، بشـأن صيانة دورات المياه لبعض المساجد دون علم النائب وكم عدد المساجد التي تم فرشها في محافظة البحيرة، ومن النائب أحمد الشريف، بشأن عدم إتمام بناء وإحلال وتجديد مساجد دائرة برج العرب والعامرية محافظة الإسكندرية، ومنها مسجد نجع منموح، مسجد قرية اليمن، مسجد قرية الجلاء الغربي، ومن النائب عبد الله علي مبروك، بشـأن سرعة البدء في إحلال وتجديد مسجد حسين دياب بناحية قرية طنسا بني مالوا التابعة لإدارة أوقاف بني سويف.

بجانب طلبا الإحاطة المقدمين من النائب رائف تمراز، بشأن عدم ادراج مسجد طيبة - مركز صان الحجر - محافظة الشرقية في الإحلال والتجديد حتى الآن وعدم توفير البند المالي له، واثنين من النائب محمد صلاح خليفة، بشأن إحلال وتجديد مسجدي (الجامع – السنوسي) بحوش عيسى محافظة البحيرة لوجود انهيارات وشروخات بهما، وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد فؤاد كوش، بشأن إحلال وتجديد مسجد بازرعة بعزبة الجمل القدس بقرية ميت العطار- مسجد جزيرة بلي مركز بنها محافظة القليوبية.

بينما تبحث لجنة الإدارة المحلية بالبرلمانية الأسباب التي أدت الى غرق العشرات من المواطنين بشاطئ النخيل – حي العجمي- محافظة الإسكندرية والإجراءات التدابير اللازم اتخاذها من قبل الحكومة لتلافي تكرار حدوث ذلك مستقبلا.