شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يعلن تأييده لقرار البرلمان بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رؤساء أحزاب تحالف الأحزاب المصرية بالإجماع، تاييدهم لقرار مجلس النواب بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية دفاعا عن الأمن القومى المصرى، ضد أعمال الميليشيات الاجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية في الاتجاه الاستراتيجي الغربى.

وصرح الكاتب الصحفى محمود نفادى، المتحدث الإعلامى للتحالف، أن القرار وافق عليه أيضا كافة هياكل التحالف الشبابية والنسائية وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وان هذا القرار الصادر عن مجلس النواب يحظى بتاييد جموع أفراد وفئات وطوائف الشعب المصرى.

وذكر تحالف الأحزاب، ان قرار مجلس النواب الصادر اليوم بالإجماع عقب جلسة سرية يمثل رخصة دستورية لتحديد زمان ومكان الرد على الإخطار التى تهدد الأمن القومى المصرى.